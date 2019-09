publié le 09/09/2019 à 02:04

Elle fait désormais partie des futures prétendantes au titre de Miss France 2020. Devant une salle d'environ 900 personnes, ce dimanche 8 septembre à Monswiller, Laura Theodori a été élue Miss Alsace 2019 et succède ainsi à Léa Reboul. L'actuelle Miss France, Vaimalama Chaves, était présente à l'élection.

Âgée de 23 ans, Laura Theodori, ex-Miss Bas-Rhin, est née à Strasbourg (en France-Comté) et a fait ses études à Besançon. Elle est diplômée d'un DUT en gestion des entreprises et d'une licence de management. Elle est actuellement assistante d'éducation au collège Kléber de Strasbourg et souhaite reprendre ses études pour devenir CPE. Adepte de la course à pied et du yoga, elle aimerait promouvoir l'activité physique régulière durant son "règne".

L'élection de Miss France 2020 se déroulera à Marseille, le 14 décembre 2019.