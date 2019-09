publié le 08/09/2019 à 03:04

Elle est désormais en lice pour l'élection Miss France 2020. Devant une salle d'environ 2.500 personnes, samedi 7 septembre, Ilona Robelin a été élue Miss Lorraine 2019 et succède ainsi à Sophie Thalmann.

Âgée de 17 ans, Ilona Robelin, ex-Miss Meurthe-et-Moselle, vient de finir le lycée. Elle est en BTS et souhaiterait faire carrière dans l'immobilier. Lors de sa présentation au public, la benjamine des candidates a déclaré vouloir défendre de nombreuses causes, tel que le harcèlement.

"Merci à tous, je n'y attendais pas du tout. Je vais emmener la Lorraine le plus loin possible, je vous le promets!", a-t-elle déclaré après son élection, rapporte Le Républicain Lorrain. Et ses parents n'étaient pas peu fiers : "J'ai les jambes qui tremblent, je n'arrive pas à les arrêter ! C'est fou, je suis tellement fière d'elle ! Elle le mérite. Elle n'est pas que belle. Elle a toutes les qualités. Je croyais en elle, j'y croyais tellement", s'est ému son père.

L'élection de Miss France 2020 se déroulera à Marseille, le 14 décembre 2019.