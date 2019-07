Miss France 2020 : qui est Lou Ruat, Miss Provence 2019 ?

publié le 29/07/2019 à 12:26

La Provence a sa reine. Lou Ruat a été couronné Miss Provence 2019, le vendredi 26 juillet 2019. Elle a pris la suite de Wynona Gueraini et a été couronnée à Cogolin par Miss France 2019, Vaimalama Chaves.

La jeune femme aux cheveux blonds et aux yeux turquoise a 18 ans et vient d'Aix-en-Provence. Elle est étudiante en éco-gestion et mesure 1m71. Très active sur les réseaux sociaux, Lou Ruat a plus de 75.000 abonnés sur Instagram et elle est l'une des ambassadrices d'un salon de coiffure marseillais. D'après nos confrères de La Provence, elle a précédemment été élue Miss Bouches-du-Rhône.

"J'ai souhaité mettre en avant mon authenticité. C'est ce qui fait ma force", a confié la nouvelle Miss, timide et émue, à La Provence. Comme de coutume, la Miss a 4 dauphines. Sa première dauphine est Marie Avines, la seconde Rose Lombardozzi, la troisième Mélanie Auzoux et la quatrième Noémie Besson. Une autre candidate, Molly Tata, a reçu l'écharpe de l'élégance. Sylvie Parera est la dernière Miss Provence à avoir gagné Miss France, et c'était en 1979.

L'élection de Miss France 2020 se déroulera dans sa région, à Marseille, le 14 décembre 2019.

