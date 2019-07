Miss France 2020 : qui est Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019 ?

publié le 25/07/2019 à 20:15

C'est celle qui a ouvert le bal des élections de miss régionales. Le vendredi 21 juin 2019, Matahari Bousquet à pris la suite de Vaimalama Chaves en remportant le titre de Miss Tahiti 2020. C'est Miss France, elle-même, qui lui a remis sa couronne. Mais qui est-elle ?



La jeune femme de 22 ans vient de Moorea, une île de la Polynésie Française. Son père est artiste peintre, et avant la compétition, elle aidait sa sœur en pâtisserie et faisait du mannequinat. Passionnée d'art, elle a un très joli coup de crayon et rêve d'intégrer une école de mode. Selon un reportage de la chaîne Polynésie 1, son prénom signifie "oeil de jour" en indonésien.

La jeune femme a expliqué sur le site officiel de la compétition qu'Amal Clooney était la personnalité qu'elle respectait le plus. On apprend aussi sur ce site qu'elle compte s'engager pour la protection de l'environnement : "Sans l'environnement nous n'avons rien et sans lui, toute autre cause n'aurait pas de sens".

La nouvelle Miss Tahiti a confié à Tahiti-Infos que devenir Miss Tahiti était loin d'être un rêve de petite fille. "Quand j'étais petite, je ne m'intéressais pas vraiment à la beauté", a-t-elle confié au média local. Elle aimait se dépenser, grimper aux arbres, courir sur les récifs, être considérée comme la plus belle femme de Tahiti était loin d'être sa priorité. Ce sont les sollicitations de la famille et de ses amis qui l'ont convaincu de s'inscrire au concours de beauté.

Miss Tahiti 2018 est devenue Miss France 2019, mais la concurrence est loin d'effrayer Matahari. Quand on la compare à Vaimalama Chaves, comme l'a fait Tahiti-infos, elle ne se laisse pas impressionner : "Je ne pense pas avoir à égaler Vaimalama où à me comparer à elle. J'essayerai juste de faire de mon mieux pour être une aussi bonne Miss Tahiti qu'elle. La principale qualité qu'il faut avoir c'est l'humilité".