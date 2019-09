publié le 02/09/2019 à 17:30

Elle a été couronnée Miss Mayotte 2019. Eva Labourdère a remporté sa place pour le concours Miss France le 31 août 2019, à l'hôtel Trevani. Elle a pris la suite d'Ousna Attoumani, la Miss 2018.

C'était la candidate n°2. Eva Labourdère a 19 ans, mesure 1m75 et représentait M'tsapéré. Elle est étudiante en deuxième année de BTS MECP (métiers de l'esthétique, cosmétique et parfumerie). Elle aimerait ensuite faire un bachelor luxe, mode et design. Elle fait du tennis depuis petite, ce qui lui aurait appris "détermination et persévérance", selon ses propres mots, pour le média Mayotte, La 1ère. La jeune fille voit le concours comme un moyen de "représenter, défendre et promouvoir l'île de Mayotte".

Elles étaient 5 candidates et elles ont toutes gagné une écharpe. Anlia Charifa est arrivée première dauphine, Chaïda Mogne deuxième dauphine, Soukayina Alhadi troisème dauphine et Anissa Miradji quatrième dauphine.



L'élection de Miss France 2020 se déroulera à Marseille, le 14 décembre 2019.