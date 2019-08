Miss France 2020 : qui est Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019 ?

Elle fait du piano, de la salsa et a vécu un an aux États-Unis

Elle fait du piano, de la salsa et a vécu un an aux États-Unis Crédits : Capture d'écran du compte Instagram de @clemencebotino | Date :

publié le 05/08/2019 à 22:03

La Guadeloupe a trouvé sa représentante en la personne de Clémence Botino. La jeune fille de 22 ans a été couronnée Miss Guadeloupe 2019, face à 9 autres candidates, samedi 3 août 2019.

Celle qui a succédé à Ophélie Mézino est étudiante en master d'histoire de l'art à la Sorbonne et souhaite devenir conservatrice du patrimoine. Selon le média de la ville du Gosier d'où elle est originaire, elle s'est spécialisée en histoire de la mode des Caraïbes. Selon la jeune fille "il y a énormément de créateurs très intéressants, très talentueux dans les Caraïbes en général, (mais) qui ne sont pas suffisamment mis en valeur (dans l’hexagone) et qui, pourtant, transportent des valeurs et des savoirs faire" a-t-elle expliqué au média local.

Elle fait du piano, de la salsa. Bilingue, elle a vécu un an aux États-Unis après le bac, à Miami, avant de partir pour la capitale, Paris. Elle a décidé de patienter avant de participer au concours de Miss Guadeloupe pour d'abord se concentrer sur ses études. "Je me disais que c'était plus important de cultiver son esprit. Et puis j'ai eu 22 ans et je me suis rendue compte que la vie est courte", a-t-elle ajouté. Elle s'est confiée : pour elle, le concours cherche des filles avec de la personnalité et du caractère, "qui s'imposent et disent ce qu'elles pensent".

L'élection de Miss France 2020 se déroulera à Marseille, le 14 décembre 2019.