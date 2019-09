publié le 07/09/2019 à 12:37

Elle a remporté son ticket pour l'élection Miss France 2020. Devant une salle d'environ 300 personnes, vendredi 6 septembre, Alixia Cauro a été élue Miss Corse 2019. Elle succède à Manon Jean-Mistral, qui a remis son écharpe avec beaucoup d'émotion.

Âgée de 20 ans, Alixia Cauro, ex-Miss Porticcio, mesure 1m77. Elle est en troisième année de licence de chimie. "Je n'arrive pas trop à y croire" a-t-elle déclaré à Corse Matin. "C'est une écharpe, un instant, et puis tout va basculer". La jeune femme a déjà les yeux rivés sur la compétition nationale. "Je vais me remettre au sport, me remettre à bien manger et je vais me préparer aussi mentalement pour la culture générale, pour être au top" affirme-t-elle.

Et la Niçoise ne devrait pas rencontrer trop de difficultés pour apprendre les chorégraphies. Elle a pratiqué la danse classique et fait aujourd'hui de la natation synchronisée. La belle brune est également musicienne, elle joue du saxophone et du violon.

L'élection de Miss France 2020 se déroulera à Marseille, le 14 décembre 2019.