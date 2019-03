publié le 21/03/2019 à 09:42

Documentaire choc à voir ce soir. À 21h sur M6 sera diffusé "Leaving Neverland", un film de 4 heures sur Michael Jackson et des témoins qui l'accusent d’avoir été un prédateur pédophile. Les Américains l’ont découvert début mars, et il a déclenché une véritable onde de choc.



À chaque téléspectateur de se faire son avis, car ce n’est pas une enquête, avec un point de vue neutre. Ce sont des témoignages, sur la longueur, troublants et crus. Le documentariste assume de ne donner la parole qu’à ces deux témoins et à leurs familles qui décrivent la même manipulation.

Les deux hommes étaient âgés de 7 et 10 ans lorsqu’ils sont devenus les protégés de Michael Jackson. Ils affirment que pendant plusieurs années, ils ont été abusés sexuellement par le chanteur, abusés psychologiquement aussi, manipulés, au point de croire que c’était de l’amour. Il y a d’ailleurs une scène dérangeante de faux mariage, avec échange d’alliances.

Des témoignages extrêmement choquants

Les témoignages des mères aussi sont marquants, elles n’ont rien vu, comme ensorcelées, en acceptant que leur petit dorme dans le lit d’un adulte. L'un d'entre eux explique : "Michael a baissé mon pantalon, s'est baissé pour me faire une fellation. Sa bouche sur mon pénis d'un enfant de 7 ans. Très vite j'ai du lui faire aussi des fellations. Il se masturbait près de moi et demandait de me mettre à quatre pattes pendant qu'il se masturbait; devant moi, il y avait une grande silhouette en carton de Peter Pan".



Il raconte que ces viols se répètent dans les chambres d’hôtels en tournée, dans toutes les attractions du ranch féérique de Neverland. Comme dans un conte où un enfant innocent se perdrait dans une forêt enchantée et tomberait dans les griffes d’un monstre.

Ces témoignage sont-ils pris au sérieux aux États-Unis ?

Le clan Jackson a attaqué la chaine HBO qui a diffusé ce documentaire et réclame 100 millions de dollars. Il accuse aussi les deux hommes de chercher à gagner de l’argent. En 1993, ils ont témoigné sous serment en faveur de Jackson après des accusations similaires. En 2005, l’un d’entre eux a aussi accepté de le blanchir, une nouvelle fois, lors d’un procès. Son témoignage a pesé lourd devant le jury qui a disculpé le chanteur.



À les entendre, ce n’est que ces dernières années qu’ils ont compris que ce n’était pas de l’affection, mais bien des abus sexuels. Ils ont déposé des plaintes, elles ont été rejetées, ils font appel, et leur avocat espère un jugement cet été. Mais pour les héritiers de l’empire Jackson, le jugement le plus menaçant, c’est le notre, nous qui vivons avec la musique de Jackson depuis plus de 40 ans.

Quelles conséquences le documentaire a-t-il eu ?

Alors ceux qui croient ces deux hommes se posent maintenant la question : est-ce que nous n’avons pas été, nous aussi, collectivement, manipulés, aveuglés, et au fond complices ? Comme l’écrit le New York Times "il était plus facile d’ignorer cette toile d’araignée d’abus sexuels sur des enfants, que d’abandonner la bande son de nos vies, les chansons accrocheuses qui traversent notre mémoire des moments heureux".



Si on croit ces deux hommes, peut-on continuer à écouter Thriller et Billie Jean ? Des radios canadiennes et néo-zélandaises ont décidé de ne plus diffuser de Michael Jackson. Aux États-Unis, les stations s’interrogent et diffusent nettement moins de titres ces dernières semaines. Mais sur les plateformes type Spotify, ses chansons sont toujours aussi jouées.

Est ce parce que des légions d’admirateurs de Jackson appellent à cliquer pour compenser les appels aux boycotts ? Ils répandent aussi en masse sur les réseaux sociaux des attaques contre les deux accusateurs.



On devrait savoir d’ici un an si la légende de Jackson va survivre à ce documentaire, car le projet de comédie musicale porté par les héritiers a été repoussé. Sera-t-elle quand même à l’affiche à Broadway ? Et est-ce que les spectateurs viendront ?