publié le 01/03/2019 à 21:48

Presque dix ans après sa mort, des accusations de pédophilie à l'encontre de Michael Jackson refont surface. Un nouveau documentaire, intitulé Leaving Neverland, retrace l'histoire de deux trentenaires qui assurent avoir été victimes d'abus sexuels de la part du "Roi de la pop" lorsqu'ils étaient âgés de 7 et 10 ans.



En France, M6 le diffusera le jeudi 21 mars 2019 à partir de 21 heures. Il sera découpé en deux parties à cause de sa durée de quatre heures. Traduit en Michael Jackson : la parole aux victimes, il sera présenté en deux parties. À 00h35, un débat autour du documentaire sera mené par la présentatrice d'Enquêtes criminelles Nathalie Renoux

C'est HBO qui diffusera le film dimanche 3 mars 2019 aux États-Unis : la chaîne américaine est attaquée par les héritiers de Michael Jackson. Ces derniers réclament plus de 100 millions de dollars si elle diffuse, comme prévu, ce documentaire-événement, présenté récemment au festival de Sundance.

Un documentaire polémique

Ce documentaire est si perturbant qu'un débat monte aux États-Unis dans la presse. "Le roi de la pop et de la perversion" titre le New York Times, qui s'interroge sur notre aveuglement collectif. "Il était plus facile d'ignorer un environnement conçu comme une toile araignée conçu pour des abus sexuels sur des enfants plutôt que d'abandonner la bande-son de nos vies, les chansons accrocheuses qui traversent notre mémoire des moments heureux", pouvait-on lire dans le quotidien américain.