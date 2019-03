publié le 06/03/2019 à 12:43

"Nous sommes attentifs aux commentaires de nos auditeurs, et le documentaire diffusé dimanche soir a suscité des réactions", a déclaré Christine Dicaire, porte-parole de Cogeco, un groupe médiatique canadien. Après la diffusion dimanche 3 mars 2019 aux États-Unis de Leaving Neverland sur HBO, accusant Michael Jackson d'actes pédophiles par deux victimes, aujourd'hui âgées de 36 ans, plusieurs radios québécoises ont fait le choix de retirer de leurs fréquences les chansons de l'artiste.



"Nous préférons réagir à la situation en retirant les chansons des ondes de nos stations pour le moment", a ajouté la porte-parole. Le groupe contrôle 22 stations de radio au Québec et une en Ontario comme CKOI, Rythme FM et The Beat. Certaines des plus importantes du pays. Elle n'a cependant pas précisé si cette décision concernait également les chansons des Jackson 5, le groupe auquel appartenaient le "Roi de la pop" et ses frères lorsqu'ils étaient enfants.

En France, M6 le diffusera le jeudi 21 mars 2019 à partir de 21 heures. Il sera découpé en deux parties à cause de sa durée de quatre heures. Traduit en Michael Jackson : la parole aux victimes, il sera interdit aux moins de 12 ans. À 00h35, un débat autour du documentaire sera mené par la présentatrice d'Enquêtes criminelles Nathalie Renoux.