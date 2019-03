publié le 19/03/2019 à 12:17

De vrais caprices de stars. Claude François n'y a pas échappé : il se montrait très exigent avec son personnel. Son chauffeur, ses danseuses, les fameuses Clodettes : personne n'y a échappé. Dans des notes de service révélées par la revue Schnock, on peut lire les indications du chanteur, très précises.



Claude François faisait passer des messages à ses employés sur des petites notes, tapées à la machine, portant le logo de son entreprise, le "Groupe Claude François". Et les instructions sont on ne peut plus claires.

"J'aimerais que tu cesses de dérégler le siège du chauffeur de ma voiture à chaque fois que tu l'empruntes", demande Cloclo à Gérard, son chauffeur. "J'aimerais aussi que tu ne touches plus au rétroviseur intérieur aussi bien qu'extérieur". Et si son employé veut être à l'aise pour conduire ? La réponse est toute trouvée. "Tu dois t'efforcer d'adopter ma conduite, même si nos jambes n'ont pas la même longueur, elles n'auront de toute façon jamais la même longueur".

Les notes de service de Claude François...

Ces petits bonheurs du quotidien.#Schnock pic.twitter.com/UCu15TDQZe — Alister (@SchnockRevue) March 14, 2019

Les danseuses aussi n'avaient pas le droit à l'erreur. Notamment lorsqu'il s'agissait de leur costume... Dans une autre note, il demande à ce que 10 francs (1,5 euro) soient prélevés des salaires de 2 de ses Clodettes, un montant équivalent aux ceintures qu'elles ont perdu pendant une représentation. Malgré son succès, le moindre centime compte...

Les notes de service de Claude François (2)... #Schnock pic.twitter.com/FzkwqXxv74 — Alister (@SchnockRevue) March 15, 2019