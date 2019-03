publié le 20/03/2019 à 09:02

Après la diffusion du documentaire Leaving Neverland aux États-Unis, voici que ce film de plus de 3 heures arrive en Europe. Ce jeudi 21 mars 2019 à 21 heures, M6 va proposer ce long-métrage qui donne la parole à deux hommes se présentant comme d'anciennes victimes de Michael Jackson : Wade Robson et James Safechuck.



Le réalisateur britannique, Dan Reed, s'est entretenu plusieurs jours durant avec ces deux hommes et leurs proches pour qu'ils racontent leurs histoires et leurs quotidiens auprès du roi de la pop, Michael Jackson. Ils expliquent sans détour les agressions sexuelles et viols que leur aurait imposé la star de la musique alors qu'ils étaient enfants.

"Nous avons inclus ces détails très crus et choquants (initiation à la masturbation, attouchements, fellations, tentatives de pénétrations) pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté", racontait Dan Reed sur RTL.

Comment vous avez pu donner votre fils à un type que vous ne connaissiez pas ? Dan Reed Partager la citation





Leaving Neverland fait aussi la place belle à la parole des deux mères des victimes présumées, deux femmes qui sont souvent pointées du doigt par le public pour leur manque de discernement à l’époque : "Je suis 100% convaincu que les mères ne savaient pas ce qu'il se passait [entre leurs fils et Michael Jackson, ndlr]. Si elles avaient su, elles auraient porté plainte tout de suite contre Jackson. J'en suis sûr".



"Je me suis posé la question comme parent : 'Comment vous avez pu donner votre fils à un type inconnu pour coucher avec lui des dizaines, des centaines de nuits...?', s'interroge le réalisateur. On n'a qu'à regarder les fans, cette image de Jackson, l'innocent qui n'a pas eu d'enfance et qui donc doit coucher avec des petits garçons... Les fans y croient, et ces mères étaient les plus grandes fans de Jackson".



Le documentaire a créé une onde de choc depuis sa première diffusion. Des fans de Michael Jackson s'élèvent face à cette enquête qu'ils jugent à charge et menacent de porter l'affaire devant la justice. Des radios et des artistes, eux, ont décidé de faire de Michael Jackson un personnage du passé en ne diffusant plus sa musique.