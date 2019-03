Brigitte Bardot qualifie les Réunionnais de "population dégénérée"

publié le 19/03/2019 à 18:01

C'est une lettre ouverte qui suscite la polémique. Brigitte Bardot a écrit au préfet de l'île de la Réunion, accusant les habitants de maltraitance envers les animaux. La militante de la cause animale n'a pas hésité à parler de "barbarie" mais a surtout violemment insulté les Réunionnais.



"Les autochtones ont gardé leurs gênes (sic) de sauvages", écrit-elle dans cette lettre datée du 18 mars et rendue publique le jour suivant. Dans ce courrier très virulent, Brigitte Bardot, 84 ans, évoque pêle-mêle "des réminiscences de cannibalisme des siècles passés", "une population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leurs souches".

L'ancienne actrice, déjà condamnée à cinq reprises pour incitation à la haine raciale notamment pour des propos tenus contre les musulmans, parle encore d'une "île démoniaque" et pointe du doigt le sort soit disant réservé aux chiens et aux chats, ainsi que les "fêtes indiennes Tamoul avec décapitations de chèvres et boucs en offrande à leurs Dieux et dont les abats jetés à la mer attirent les requins".

Les Réunionnais choqués

Du côté de l'île de la Réunion, ses propos choquent. Plusieurs habitants et politiques se sont indignés sur Twitter. "Mme Brigitte Bardot, la maltraitance animale est inadmissible, l’outrance et l’injure tout autant ! Qui d’entre les Réunionnais et vous est le plus 'sauvage'?", l'a par exemple interpellée la sénatrice réunionnaise Nassimah Dindar.

Entend que Réunionnais je suis très en colère de lire les propos tenus par Brigitte Bardot sur Nous ! ¿



Faire des exceptions une généralité est un raccourci digne d’un mal être de l’esprit ...... https://t.co/E3bw2832Jp — Emmanuel Luc Doulouma (@EL_Doulouma) 19 mars 2019

@brigitte_bardot Insulter tout un peuple pour la bêtise de quelques-uns est vraiment la pire façon de faire entendre votre voix.

Je respecte votre combat mais j’espère que vous saurez à l’avenir respecter les êtres humains. https://t.co/i499EIexDY — Margaux (@margaux_gm) 19 mars 2019

Chère @brigitte_bardot, je vous ferai bien le laïus historique pour démonter le fond de vos infâmes propos mais ça serai bien trop d’honneur accordé à une personne aussi vile que vous. Vous êtes méprisable et l’histoire vous oubliera. https://t.co/m07aTgGdJo — Râmachandra (@RamachandraOS) 19 mars 2019

Si ce courrier est authentique, le préfet déposera dès demain une plainte à laquelle je m'associerai Annick Girardin, ministre des Outre-mer Partager la citation





La ministre des Outre-mer Annick Girardin a également réagi. "Si ce courrier est authentique, il appelle une réponse claire : le préfet de La Réunion déposera dès demain une plainte à laquelle je m'associerai. Le racisme ordinaire n'a pas sa place dans le débat d'idées", a-t-elle affirmé sur son compte Twitter.