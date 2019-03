publié le 18/03/2019 à 19:36

Pour Dan Reed, Leaving Neverland est un film de témoignages qui raconte l'histoire de deux familles victimes d'un prédateur sexuel. Un prédateur sexuel qui s'appelle Michael Jackson. Leur récit sera diffusé sur M6 jeudi 21 mars, et sera suivi d'un débat.



Car ce documentaire suscite la polémique et la colère des fans du roi de la pop. "Une férocité" qui a étonné le réalisateur du documentaire. "On parle de jeunes hommes qui témoignent du fait qu'ils ont été abusé sexuellement dans leur enfance. Je trouve bizarre que la première réaction soit de les insulter et de les mener en justice", confie-t-il sur RTL.

Durant plus de trois heures de film, Dan Reed donne la parole aux familles de James Safechuck et Wade Robson, qui affirment avoir été abusées par l'artiste. "Il avait une emprise psychologique sur les familles entières, qu'il avait séduites, en commençant par la maman et l'enfant, estime le réalisateur britannique.

"Je n'ai pas protégé mon fils", dit l'une d'entre elle dans le documentaire. "J'ai trouvé ça inexplicable au début, mais les mères sont comme des fans qui acceptent cette image qu'a représenté Michael Jackson d'homme-bébé Jésus innocent. C'est le contraire de la vérité mais elles l'ont cru", raconte Dan Reed.

Aucune place laissée à l'ambiguïté

Le réalisateur le confirme, il ne s'agissait pas de "jeux sexuels mais de relations sexuelles". "Nous avons inclus ces détails très crus et choquants (initiation à la masturbation, attouchements, fellations, tentatives de pénétrations) pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté. "Il s'agit d'une relation consensuelle, sans viol violent", explique-t-il. "C'est une histoire d'amour entre eux, c'est répugnant de le dire mais c'est ce qu'il s'est passé, il faut en prendre conscience", assure le journaliste.

Un "système" Jackson dénoncé

Dans le film, une "organisation" très précise est décrite : exercices de rhabillement très rapide au cas où ils auraient été surpris en plein acte, entraînement des enfants avec des réponses à donner aux policiers si jamais ils étaient interrogés...



"Michael Jackson n'était pas un pédophile accidentel, mais de carrière", affirme Dan Reed. "Il avait un modus operandi qui me fait dire que James et Wade n'étaient pas les seuls victimes", poursuit-il. Selon lui, Michael Jackson aurait agi ainsi avec une douzaine d'enfants.