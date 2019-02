Le bébé de Meghan Markle et du prince Harry bat déjà le record de ses cousins

publié le 18/02/2019 à 15:48

C'est une passion toute britannique. Les parieurs, les "bookmakers" de sa Gracieuse Majesté sont en train de se battre comme jamais pour se faire un maximum d'argent avec les trois questions les plus brûlantes du moment : quel sera le sexe de l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry, quand va-t-il naître et quel sera son prénom ?



D'après le tabloïd britannique The Mirror, qui a recueilli ses chiffres du site bookmaker.tv, les parieurs ont déjà consacré 8 millions de livres (9.1 millions d'euros) sur l'enfant tant attendu. À titre de comparaison, les enfants de William et Kate Middleton, parmi lesquels nous comptons l'héritier du trône, l'adorable George, n'ont réuni que 3 millions de livres à eux trois. Le petit cousin des princes et de la princesse dispose donc d'une popularité déjà impressionnante alors qu'il n'est pas encore né.

Le mariage de Meghan et Harry était aussi l'événement royal rassemblant le plus de paris avec un total de 3,5 millions de livres. Parmi les prénoms qui reviennent le plus souvent du côté des prénoms féminins, nous comptons : Victoria, Diana, Elizabeth, Alice, Mary, Alexandria. Et chez les garçons : Albert, Arthur, James, Charles, Philip, Alfred, Alexander, Edward, Andrew et Frederick. Des prénoms très classiques, liés à l'histoire de la famille royale. Mais pour gagner beaucoup d'argent il faudra parier ses des prénoms originaux, auxquels nul n'aura pensé.