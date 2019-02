publié le 06/02/2019 à 16:15

Avant la naissance de son futur petit-enfant, Elizabeth II a décidé de donner un petit coup de pouce à la duchesse du Sussex et au prince Harry pour la décoration de leur imposante demeure de Frogmore House, à quelques centaines de mètres du château de Windsor.



Au mois de mars 2019, les deux mariés pourront enfin emménager dans leur nouveau "home sweet home" après de nombreux travaux. Pour la décoration, la reine a donné la possibilité au couple de piocher dans sa collection d’œuvres d'art personnelle. Ils auront donc la chance de choisir parmi une liste de tableaux impressionnante.

La "Royal Collection", détenue par la famille royale britannique, contiendrait plus d'un million de pièces. Plus de 7.000 peintures, 40.000 aquarelles et dessins et près de 150.000 gravures. Parmi les chefs-d’œuvre, on retrouve notamment des toiles du maître flamand Antoine Van Dyck et du peintre français Ernest Meissonier. Aux deux futurs parents de faire le bon choix.