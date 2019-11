Meghan Markle et le prince Harry publient une nouvelle photo adorable d'Archie

publié le 15/11/2019 à 15:59

Loin de la tempête médiatique, Meghan Markle et le prince Harry ont publié une nouvelle photo du baptême d'Archie.

Le cliché a été posté sur le compte Instagram du duc et de la duchesse de Sussex pour l'anniversaire du prince Charles, le 14 novembre 2019. "Joyeux anniversaire à son altesse royale, le prince de Galles - Sir, papa, grand-père", peut-on lire en légende de la photo en noir et blanc, prise pendant le baptême d'Archie. La cérémonie s'était déroulée le 6 juillet dernier à Londres, dans la chapelle privée du château de Windsor.

Le "royal baby" est en tenue de baptême, sous les regards attendris du prince Harry et du prince Charles. Trois générations réunies dans un cliché, qui a gagné plus de 800.00 "j'aime" sur le réseau social. Cela fait depuis la sortie du documentaire Harry & Meghan: An African Journey que le public n'a pas vu de photos d'Archie.