publié le 13/06/2019 à 19:29

Les fautes de frappe, d'orthographe et de syntaxe de Donald Trump sur Twitter ne se comptent plus. Mais celle de jeudi 13 juin devrait rester longtemps célèbre. Évoquant, le prince Charles, le prince de Galles s'est transformé en "prince des Baleines". De quoi faire bien rire les internautes.



En visite au Royaume-Uni pour trois jours la première semaine de juin, le président américain s'est vanté sur Twitter de sa rencontre avec le prince Charles. Souhaitant écrire dans sa publication "Prince of Wales", il a malencontreusement tapé "Prince oh Whales", "whales" signifiant en anglais "baleines".

"Je parle tous les jours avec des gouvernements étrangers. Je viens de rencontrer la reine d'Angleterre, le prince des Baleines, le Premier ministre du Royaume-Uni, le président français et le président polonais", pouvait-on lire sur le réseau social.

Informé de son erreur, le chef de l'État a rapidement corrigé le tir pour redonner au fils aîné d'Elizabeth II son véritable titre, celui de Prince de Galles. Même effacé, le tweet initial n'est pas près d'être oublié. Un concours des jeux de mots a été lancé sur les réseaux sociaux.

Un H de trop...

Donald Trump confond le prince of Wales (Le prince Charles, prince de Galles) avec « prince of Whales », qui se traduit par « prince des baleines » ¿ pic.twitter.com/Rd2cUh69Or — Cédric Faiche (@cedricfaiche) 13 juin 2019

The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx — Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) 13 juin 2019