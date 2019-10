Prince Harry Cradles Baby Archie In Never-Before-Seen Footage From Royal Tour!

publié le 15/10/2019 à 15:18

Les fans de Meghan Markle et du prince Harry devraient être comblés. De nouvelles images de leur fils Archie ont été diffusées dans le documentaire relatant leur voyage en Afrique du Sud, effectué pendant l'été 2019. Harry & Meghan: An African Journey sera diffusé le dimanche 20 octobre 2019 sur la chaîne ITV.



Dans les extraits, on découvre Meghan et Harry cajolant Archie, âgé de 5 mois. Le bébé royal a aussi rencontré, avec ses parents, l'archevêque et prix Nobel de la Paix Desmond Tutu, et sa fille Thandeka Tutu-Gx Ashe. Des moments tendres et des nouvelles apparitions d'Archie qui ne passeront pas inaperçus.

Archie, septième dans l'ordre de succession au trône britannique, est effectivement très peu exposé par ses parents sur les réseaux sociaux et lors d'événements publics.