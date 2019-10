publié le 16/10/2019 à 12:25

Il n'a pas pu contenir ses larmes. Submergé par l'émotion, le prince Harry a interrompu brièvement un discours alors qu'il évoquait la naissance de son premier enfant, le petit Archie. La gorge nouée, le duc de Sussex a eu besoin de quelques secondes pour reprendre le contrôle de son discours lors des WellChild Awards, ce 15 octobre 2019. L'association dont il est un parrain aide les enfants hospitalisés et leurs familles dans les moments difficiles.

Le prince Harry ne s'est pas étendu sur les raisons de cette émotion forte, mais il est évident qu'il prend très à cœur son rôle de père. "Je me souviens, l'année dernière quand nous étions parmi vous, nous attendions notre premier enfant. Personne d'autre que nous ne savait", racontait le prince Harry avant d'être réconforté par la présentatrice Gaby Roslin.

"Je me souviens avoir serré très fort la main de Meghan pendant la cérémonie, a-t-il continué. Je pensais à ce que ça signifiait de devenir parent et aux difficultés médicales immédiates ou plus progressives que notre enfant pourrait rencontrer. Vous parler aujourd'hui me serre le cœur plus encore maintenant que je suis père".

Prince Harry has emotional moment in WellChild Awards speech



[tap to expand]https://t.co/UoCguOXmFS pic.twitter.com/SCqfm2whaC — BBC News (UK) (@BBCNews) October 16, 2019

Harry a toujours été très ému lorsqu'il s'agit de parler de son fils. On se souvient des premières déclarations du prince, juste après l'accouchement de son épouse Meghan Markle, emplies d'un bonheur contagieux. Très proche de son père, de son frère et de sa grand-mère et fortement marqué par le décès de sa mère Diana, le prince Harry a toujours été très famille. Il apprécie notoirement de travailler pour et avec les enfants lors de ses missions humanitaires.

Il est très rare de voir un membre de la famille royale exprimer aussi directement ses émotions. Les Windsor sont en effet réputés pour ne jamais laisser rien paraître. Une froideur qui a déjà coûté cher à la famille royale. Mais Harry entend bien bousculer (même involontairement) cet état de fait. Ainsi va la modernisation de l'image de la monarchie britannique.