Les princes Harry et William entourés de leurs femmes respectives Meghan Markle et Kate Middleton

publié le 22/10/2019 à 13:15

Une interview qui fait décidément couler beaucoup d'encre. En voyage en Afrique australe avec Meghan Markle, le prince Harry a reconnu que son frère William et lui suivent désormais "des chemins différents". Meghan Markle s'est également confiée sur la pression des médias : "Peu de gens m'ont demandé si j'allais bien", a-t-elle déclaré. Après cette entretien télévisé, le prince William serait véritablement "inquiet" pour son frère et son épouse, et espère "qu'ils vont bien", selon des proches cités par The Sun.

Après l'interview, les proches du prince d'Angleterre ont indiqué que William était "furieux", avant que l'un d'eux ne reconnaisse que "quiconque regarderait la vidéo ressentirait de la compassion et de la préoccupation" et qu'il n'y avait "pas de colère" entre les deux fils du prince Charles.

Évoquant l'émotion du prince William quand le prince Harry a déclaré qu'ils seraient toujours là l'un sur l'autre, les proches ont mis en avant la différence d'appréciations des frères sur la presse à scandale. "La vision de Harry est la suivante : 'La presse a tué ma mère et maintenant, elle va tuer ma femme', explique l'un d'eux. William a une vision plus nuancée. Il sait que Diana a permis à la presse une certaine proximité et a coopéré avec eux. Cela rend les relations difficiles."