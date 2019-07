publié le 08/07/2019 à 15:46

L'événement aura décidément fait couler beaucoup d'encre, et ce n'est pas terminé. Après les polémiques autour de la médiatisation du baptême d'Archie, un nouvel événement fait jaser : l'absence de la Reine. Elle était présente pour ceux du Prince Georges et de la princesse Charlotte, deux des enfants de William et Kate. Pourquoi la Reine Elisabeth II était-t-elle absente de la cérémonie du baptême d'Archie ?

En réalité, son absence était déjà prévue depuis quelques mois. Le Duc et la Duchesse de Sussex avaient initialement choisi la date du 5 juillet 2019 pour les célébrations, mais le couple avait décidé de tout décaler au 6 juillet 2019, lorsqu'ils avaient appris que ni la Reine, ni le grand-père d'Archie, le Prince Charles, ne pourraient y assister.

Décaler d'un jour permettait au prince Charles d'être présent, mais pas à la Reine qui, au moment de l'entrée dans la religion catholique du "royal baby", avait déjà prévu de passer le week-end dans sa résidence de Sandringham à Norfolk, avec son mari le Prince Philip. Ce dernier devait arriver comme un moment de repos bien mérité, après une lourde période pour la Reine, qui revenait tout juste d'une semaine en Écosse.

Ce n'est pas la première fois que la Reine rate le baptême d'un "royal baby" puisqu'elle avait également manqué celui du Prince Louis, en juillet 2018.