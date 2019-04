publié le 09/04/2019 à 18:03

Si le printemps signifie le retour des beaux jours, pour une certaine partie de la population mondiale, aficionados des têtes couronnées, il est synonyme de naissance royal. En effet, quelques mois après leur mariage, le 19 mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé en octobre dernier attendre leur premier enfant. Et sa naissance, courant avril voire début mai 2019, pose un grand nombre de questions. Notamment celle de sa place au sein de la maison de Windsor.



Pourra-t-il un jour occuper le trône chauffé depuis maintenant 67 ans et des poussières par Elizabeth II ? Si rien n'est impossible et que ce "Royal baby" va naturellement prendre sa place dans l'ordre de succession, il faudrait une série de catastrophes ou d'abdications pour que la fille ou le fils aîné(e) du duc et de la duchesse de Sussex devienne monarque.

Le prince Harry est actuellement sixième dans l'ordre de succession. Il ne pourrait devenir roi que si son père Charles, son frère William et ses neveux et nièce George, Charlotte et le petit dernier Louis venaient à mourir avant lui ou abdiquaient. Son futur enfant avec l'actrice Meghan Markle sera donc septième dans l'ordre de succession au trône.

Toutes proportions gardées, cet enchaînement de malheurs semble peu probable. Alors, comment devra-t-on appeler leur enfant ? Première règle : il ne pourra pas être prince ou princesse comme ses cousins George, Charlotte et Louis. Ces titres sont réservés aux descendants directs de la ligne principale de succession. La reine peut cependant faire le choix de lui donner ce titre ou alors, Meghan et Harry seront parfaitement heureux de le faire "simplement" appeler "Lord" ou "Lady". Il faudra voir si la tradition, la modernité ou l'égalité entre cousins l'emporte.

Duc ou duchesse ?

Si une nouvelle règle permet aux princesses de conserver leur place dans la succession en fonction de leur place dans la fratrie, une telle modernité n'est pas encore parvenue à la transmission des titres de duc ou duchesse. En effet, la princesse Charlotte n'a pas perdu une place dans l'ordre de succession au trône à la naissance de son petit frère Louis. Elle le doit au "Succession to the Crown Act" de 2013 qui supprime les références au genre des enfants pour accéder à la couronne. Premier arrivé(e), premier(ère) servi(e).



Si le sexe de l'enfant - que les bookmakers connaissent déjà - ne compte pas pour la couronne, la primogéniture mâle l'emporte toujours pour les autres titres comme les duchés. Seul un fils pourra hériter du duché de Sussex et son éventuelle épouse deviendrait la duchesse de Sussex. Si Harry et Meghan venaient à avoir une fille, elle ne pourrait pas - avec les règles actuelles qui ne sont pas inscrites dans le marbre - être duchesse et transmettre le titre de duc à son mari.



La question deviendrait encore plus complexe si ces enfants venaient à se marier avec des personnes du même sexe. Mais ces règles pourraient changer si Elizabeth II, Charles ou William le décidaient.