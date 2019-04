publié le 07/04/2019 à 19:05

Oups ! Alors que Meghan Markle et le prince Harry doivent accueillir leur premier enfant dans quelques semaines, le sexe de ce dernier a peut-être été dévoilé par inadvertance par Serena Williams, amie proche de la duchesse de Sussex.



En effet, Meghan Markle s'est tournée vers la tenniswoman américaine pour avoir quelques conseils sur la maternité. Mais la championne en a peut-être trop dit. Au cours d'une interview accordée à la chaîne E! News, Serena Williams a livré quelques détails sur le futur royal baby, dont le sexe doit rester secret jusqu'à la naissance.

Interrogée sur ce qu'elle conseille à son amie Serena Williams a répondu : "Accepte de faire des erreurs et n'espère pas être parfaite. Mon amie est enceinte et elle me disait 'Mon bébé fera ci' et je l'ai regardée en lui disant : 'Non, elle ne fera pas forcément ça'". Un "elle" qui laisse libre cours à toutes les rumeurs et va peut-être affoler un peu plus les paris sur le sexe du royal baby au Royaume-Uni.