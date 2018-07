publié le 26/05/2018 à 15:24

Une princesse de 3 ans qui sait déjà faire respecter le protocole. La jeune Charlotte de Cambridge a montré une certaine confiance en elle lors du mariage d'Harry et Meghan le 19 mai dernier à Windsor.



Alors qu'elle faisait partie des enfants d'honneur, la fille de Kate et William s'est montrée particulièrement bienveillante avec les autres demoiselles. D'après le site People, la jeune princesse a donné des consignes à l'une de ses consœurs. "Il y avait une fille qui voulait partir et elle lui a dit 'Non tu ne peux pas y aller maintenant. On doit attendre jusqu'à qu'on nous le demande'. Elle était très organisée", raconte une témoin au média américain.

Une attitude exemplaire pour une jeune princesse qui a déjà tout d'une reine. Habituée à obéir aux règles du protocole, la petite sœur du prince George était ravie de poser avec les autres enfants autour des jeunes mariés sur les photos officielles.