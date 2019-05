Meghan Markle et le prince Harry avec leur premier enfant Archie, le 8 mai 2019

Heureuse, le visage apaisé et le ventre encore légèrement arrondi. Voilà la dernière image que le monde entier a en tête de Meghan Markle. Le 6 mai 2019, la jeune maman a accouché de son premier enfant, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Un mois après sa naissance, la duchesse et son époux le prince Harry feront leur seconde apparition en public.



Le couple royal ne manquerait pour rien au monde la cérémonie du "Trooping The Colour" - autrement appelée "Queen Birthday Parade" - le 8 juin 2019. Chaque année, en début d'été, cet événement célèbre l'anniversaire du souverain en place, en l’occurrence la reine Elizabeth II, bien qu'en réalité ses 93 bougies aient déjà été soufflées le 23 avril 2019.

C'est au XVIIIe siècle que le roi George II a décidé d'associer la parade militaire, initiée au XVIe siècle, à son anniversaire en 1978. Pendant cette journée, les soldats du pays défilent, à cheval ou à pieds, tandis que la reine se déplace en carrosse, escortée par la Household Cavalry, les soldats chargés de sa sécurité.

Cette cérémonie, qui ressemble à notre 14 juillet, rassemble les têtes couronnées du Royaume-Uni. Ainsi, Meghan Markle, qui y avait assisté pour la première fois quelques jours après son mariage, sera accompagnée de sa belle-sœur Kate Middleton. Les princes Harry et William défileront quant à eux certainement en habits militaires. Si les enfants de la duchesse de Cambridge seront sans doute présents, il faudra malheureusement attendre un prochain événement pour apercevoir à nouveau le petit Archie.

Le prince Harry et Meghan Markle, le 9 juin 2018, pendant la cérémonie du "Trooping the Colour" Crédit : Niklas Hallen / AFP