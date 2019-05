publié le 19/05/2019 à 06:01

Il était une fois, une actrice américaine et un prince britannique... Le 19 mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry se disait "Yes" devant l'autel de l'abbaye de Westminster et les regards émerveillés du monde entier. Après un an de vie commune, les deux époux ont agrandi leur petite famille avec la naissance de leur premier enfant, le 6 mai 2019.



Archie Harrison Mountbatten-Windsor, un beau "cadeau d'anniversaire" qui avait été annoncé le 13 octobre 2018, soit seulement six mois après la cérémonie de mariage. Entre la grossesse très médiatisée de la duchesse de Sussex et, bien évidemment, les engagements liés à la famille royale, le jeune couple a passé une année haute en couleurs.

Dans les six mois à venir, l'ancienne actrice américaine "pourrait faire quelques apparitions officielles durant cette période", selon les informations d'une source proche de la famille royale, relayées par le média britannique Town & Country. En effet, aucun protocole n'existe pour la durée du congé maternité. Meghan Markle peut donc agir comme bon lui semble.