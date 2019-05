publié le 27/05/2019 à 16:02

Après avoir été présenté à sa grand-mère, à ses oncles et tantes, voici venu le temps de rencontrer une des meilleures amies de Meghan Markle. Samedi 25 mai 2019, avant de batailler sur les courts de Roland-Garros, Serena Williams a fait un petit détour par le Royaume-Uni pour découvrir en personne le nouveau membre de la famille royale : Archie Harrisson Mountbatten-Windsor.



La tenniswoman américaine est l'une des plus proches amies de Meghan Markle. C'est d'ailleurs à elle qu'avait été confiée la délicate mission d'organiser la baby shower en février 2019. Selon les informations du quotidien britannique The Daily Mail, elle aurait été accueillie dans la demeure des jeunes parents, à Frogmore Cottage. On peut d'ailleurs découvrir sur son compte Instagram des photos dans un décors somptueux.

Si on sait déjà que William ne sera pas le parrain, puisque la tradition royale est davantage de choisir des amis plutôt que des membres de la famille proche, on ne connaît toujours pas les noms des parrains et marraines. La championne et amie de la duchesse de Sussex pourrait-elle être la marraine du petit-fils de la reine Elizabeth II ? Réponse dans quelques semaines.