publié le 20/05/2019 à 18:44

Kate et William ont passé un après-midi inoubliable avec leurs enfants. Du 21 au 25 mai 2019 se tient dans l'enceinte de l’hôpital de Chelsea à Londres, le Chelsea Flower Show, une exposition florale annuelle mondialement connue pour la beauté de ses fleurs. Outre le plaisir des yeux, son but est également de transmettre l'amour de la nature grâce à l'apprentissage du jardinage. Kate Middleton s'est prêtée au jeu en réalisant son propre jardin appelé "Back to Nature". Et ce "Retour à la nature" a eu lieu en famille pour notre plus grand plaisir : le prince William et ses trois enfants l'ont découvert dimanche 19 mai 2019.



"Récemment, j'ai concentré la majorité de mon travail sur les premières années d'une vie et leur importance dans l'accomplissement de la vie future", explique la duchesse de Cambridge en légende d'une photo d'elle, toute souriante et accrochée à une balançoire au milieu des feuillages. "Je crois que passer du temps dehors durant l'enfance peut permettre de devenir des adultes heureux et en bonne santé", peut-on également lire.



Sur sa page Instagram officielle, Kensington Palace offre de jolis clichés inédits des trois enfants du couple : le jeune Louis, qui a fêté son premier anniversaire le 23 avril dernier, gambadant et brandissant une branche sous les yeux de son père et George et Charlotte se trempant les pieds dans un cours d'eau.

Le lendemain, lundi 20 mai 2019, la tante du petit Archie a rencontré des enfants issus des écoles du quartier de Chelsea. Tous ensemble, ils ont effectué diverses activités comme la construction de petits bateaux en roseaux et la dégustation des marshmallows grillés.