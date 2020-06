Coronavirus : le prince Harry confie ses craintes pour le futur d'Archie

publié le 12/06/2020 à 20:08

Installé à Los Angeles depuis mars 2020, avec Meghan Markle et leur fils Archie, le prince Harry partage ses craintes pour l'avenir. Dans le rapport annuel de la fondation Afrikan Parks, dont il est le parrain et qui œuvre pour les environnements, animaux et populations les plus vulnérables du continent africain, il se confie sur sa paternité.

"Depuis que je suis devenu père, je ressens encore plus de pression d'assurer à nos enfants le futur qu'ils méritent, un futur qui ne leur a pas été enlevé, et un futur plein de possibilités et d'opportunités", démarre Harry dans le rapport annuel, avant de poursuivre : "Je veux que nous soyons capables de dire à nos enfants que, oui, nous l'avions vu venir, et avec la détermination et l'aide d'un groupe extraordinaire de personnes dévouées, nous avons fait que ce qu'il fallait pour restaurer ces écosystèmes essentiels".

Dans la suite du rapport annuel, Harry évoque aussi le coronavirus et ses conséquences en déclarant que c'est "une pandémie mondiale qui nous a secoués dans notre chair et a immobilisé le monde. Il y a des solutions qui sont envisageables et qui fonctionnent, et le modèle African Parks en fait partie".