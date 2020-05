Harry et Meghan : le précieux (et discret) conseil d'Adele pour leur vie à Los Angeles

publié le 17/05/2020 à 20:31

Harry et Meghan sont vraiment bien entourés. Pour leur installation à Beverly Hills, ils ont pu compter sur l'aide d'Oprah Winfrey et de la chanteuse Adele, comme le révèle le tabloïd britannique The Mirror.

Installés dans la villa de l'acteur et réalisateur Tyler Perry, Harry et Meghan vivent la grande vie à Los Angeles, où ils ont emménagé fin mars 2020. Oprah Winfrey a servi d'intermédiaire dans l'arrivée du couple au domaine, elle est la marraine de l'un des fils de Tyler Perry qui pour le moment n'a pas commenté les révélations du Daily Mail.

Cette demeure de 8 chambres et 12 salles de bains, dont on ignore s'ils en sont les locataires, les propriétaires ou les invités, se trouve "à 5 minutes de chez Adele", comme le précise The Mirror. La chanteuse Adele a même aidé Harry et Meghan à trouver une école pour leur fils Archie, précise une source au tabloïd : "Adele aime le quartier. Elle a recommandé des lieux préscolaires et discrets pour emmener Archie, et où ils ne seront pas dérangés par les fans". Une autre source précise "Meghan et Harry veulent voir comment ils s'en sortent dans ce quartier [de Beverly Hills] avant d'acheter une propriété".

Le couple qui avait annoncé prendre ses distances avec leurs fonctions royales en janvier dernier, est ami avec l'interprète d'Hello depuis 2018.