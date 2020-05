Meghan et Harry : leurs adorables cadeaux pour leur anniversaire de mariage

publié le 22/05/2020 à 18:10

Le 19 mai 2020, Meghan et Harry ont fêté leurs deux ans de mariage. Un anniversaire célébré dans leur villa de Los Angeles, depuis le déménagement du couple fin mars dernier. Comme le rapporte une source au média américain US Weekly, le couple a décidé de s'offrir des cadeaux "maison".

"Meghan a réalisé une carte pour Harry, elle lui a écrit un message magnifique et romantique en lui déclarant sa flamme. Et Harry lui a fait une surprise avec un immense bouquet de roses rouge et une bague, qu'elle adore", confie la source à US Weekly. "Le plus important pour eux c'est de profiter ensemble, sans interruption du monde extérieur", poursuit-elle.

Harry et Meghan se sont mariés le 19 mai 2018 en la chapelle Saint-George, à Windsor. La mariée était vêtue d'une robe blanche simple et élégante créée par Clare Waight pour Givenchy. Elle était arrivée à bord d'une Rolls-Royce bordeaux, peu après son futur mari, en uniforme, venu à pied avec son frère aîné et témoin William, sous les ovations du public.