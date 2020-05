Harry et Meghan : leur vie privée menacée, ils appellent la police de Los Angeles

publié le 29/05/2020 à 16:11

Harry et Meghan tiennent à leur vie privée. Comme le rapporte le média américain The Daily Beast, le couple installé à Los Angeles depuis fin mars, a appelé la police de la ville après avoir remarqué que de nombreux drones volaient au-dessus de leur villa.

"Ils ne savent qui les pilotent. Ils pensent que ce sont des photographes, mais ils n'en sont pas sûrs. Meghan a reçu de nombreuses menaces racistes par le passé, ils ont peur qu'elle soit une cible", démarre une source proche de Meghan et Harry au Daily Beast. "C'est vraiment dérangeant de penser les gens peuvent les prendre en photo. Ils ont l'impression d'être envahis, c'est particulièrement effrayant quand ils sont dehors avec Archie", poursuit cette même source.

Harry et Meghan ont contacté la police de Los Angeles les 9, 19, 20, 21 et 25 mai pour leur rapporter des vols de drones au-dessus de leur villa. Ce dernier incident de drone s'est produit pendant que le couple et Archie profitaient de la piscine, comme le précise le média américain. "Ils ne demandent pas de traitement particulier, ils veulent se sentir en sécurité et protégé chez eux, comme tout le monde", poursuit la source.