Meghan et Harry bientôt de retour à Londres pour un dernier engagement

publié le 12/02/2020 à 15:15

Après avoir quitté la famille royale et la Grande-Bretagne, Meghan et Harry vont devoir retourner à Londres. Comme le rapporte le média américain ET, le couple va retourner auprès de la famille royale en mars prochain, pour honorer leur dernier engagement royal.

Meghan et Harry seront en effet à Londres le 9 mars prochain, pour le Commonwealth Service lors de la Journée du Commonwealth célébrée à l'Abbaye de Westminster, comme le précise ET. Le média précise qu'ils viendront à la cérémonie avec leur fils Archie. Ce sera la première fois depuis janvier et l'annonce de leur retrait que Meghan, Harry et Archie seront de retour en Grande-Bretagne.

Une autre source confie au média que depuis son départ pour le Canada, Harry parle "beaucoup plus" et entretient de "meilleures relations" avec son frère William. "À terme, tout le monde souhaite qu'Harry et Meghan soient heureux. William a toujours montré qu'il tenait à son frère et qu'il veillait sur lui", conclut la source.