Libye : un ancien agent de la DGSE raconte comment il a échappé à la mort

Au micro de Flavie Flament dans Jour J, Pierre Martinet, militaire et ancien agent de la DGSE, revient sur ses 10 jours de détention en 2011 où il a vu plus d'une fois sa dernière heure arrivée.

"Je n’avais jamais eu peur, je ne savais pas ce que c’était. Pourtant, j’avais été dans différents pays en guerre, j’étais déjà tombé dans des embuscades, on m’avait déjà tiré dessus, j’avais déjà tiré sur des gens, etc. Mais ce sentiment-là, je ne le connaissais pas pour la simple et bonne raison que je ne maîtrisais absolument rien et je pensais que j’allais mourir ce soir-là", soutient l'ancien agent au micro de Jour J.

Alors que la population libyenne se soulève contre le dictateur à la tête du pays Mouammar Kadhafi, en 2011, l’ancien agent de la DGSE se trouve aussi en Libye pour une société militaire privée "On avait une raison officielle et une raison officieuse. La raison officielle c’est qu’on allait proposer de la formation au conseil national de transition, ce sont ces fameux révolutionnaires qui voulaient faire tomber Kadhafi", décrit-il.

"Et parallèlement, j'avais une raison un petit peu plus officieuse de par mon ancien métier, c’était de faire du renseignement pour un client qu’on avait à l’époque. C’était un client américain, de façon à démontrer que derrière cette révolution, il y avait bien des réseaux islamistes qui allaient prendre le pouvoir et instaurer la charia et c’est d’ailleurs ce qui s'est passé", poursuit Pierre Martinet.

Je pensais qu’ils allaient tous nous exécuter, donc j’ai fermé les yeux et j’ai attendu mon tour Pierre Martinet

Un soir, alors qu’il vient de terminer une mission en Libye, Pierre et quatre de ses collègues sont attaqués. "On allait se coucher, je passe un petit coup de téléphone à la femme avec qui je vivais à l’époque. Il n'y avait aucun indice de danger à ce moment-là, mais j’avais un étrange pressentiment." C’est en rejoignant ses collègues qui marchaient devant lui, qu’un groupe de révolutionnaire armé les a agressés, explique-t-il.

"C’est à ce moment-là que sur la droite, j’ai vu passer un pick-up avec une mitrailleuse Bitume, et simultanément, il y a des personnes cagoulées qui sont sorties des véhicules avec des kalachnikovs. Ils nous ont sautés dessus, je me suis retrouvé allongé par terre. Ils nous criaient de mettre les mains sur la nuque, j’ai tourné la tête vers la gauche, il y avait mon collègue et ami Pierre Marziali que je voyais et les autres à ma droite que je ne voyais pas", décrit l'ancien agent de la DGSE.

"Pierre Marziali a porté sa main gauche vers sa poche gauche et c’est là que le coup est parti. Ils lui avaient tiré dessus à bout portant. Moi, je pensais que c’était une exécution, je pensais qu’ils allaient tous nous exécuter, donc j’ai fermé les yeux et j’ai attendu mon tour", renchérit-il.

Pierre Martinet apprendra quelques jours plus tard, alors qu’il est otage, que son collègue est décédé. Après 10 jours de détentions et de tortures, l’ancien agent et ses collègues seront libérés le 22 mai 2011.



