INVITÉE RTL - Fin de vie : "Oui, j’ai convaincu Emmanuel Macron", assure Line Renaud

Il est désormais possible que la France évolue sur l’épineux sujet de la fin de vie. Emmanuel Macron a en effet annoncé le lancement, dès le mois prochain, d’une consultation citoyenne sur le sujet qui devrait durer six mois. Un changement de cadre légal pourrait ensuite être envisagé et pourrait mener à une évolution de la loi Claeys-Leonetti qui encadre les droits des patients en fin de vie depuis 2005.

Invitée de RTL pour parler du film intitulé Une belle course où elle partage l’affiche avec Dany Boon et qui sort dans les salles le 21 septembre prochain, Line Renaud a tenu à évoquer ce sujet de la fin de vie, particulièrement cher à ses yeux. Engagée depuis de nombreuses années pour autoriser le droit à l’aide active à mourir, l’actrice de 94 ans, a assuré qu’elle avait joué un rôle dans la décision d’Emmanuel Macron : "Oui, je l’ai convaincu, car lors d’un dîner où je suis revenue sur la question, le président m’a fait comprendre que cela allait se faire. Il me semble que c’est en bonne voie et je me battrais jusqu’à ce que j’y arrive".

Elle a ensuite expliqué que la souffrance de certaines personnes en fin de vie était "insupportable", et qu’il fallait autoriser l’euthanasie pour ces gens-là : "J’aime les gens, je n’aime pas les voir souffrir. Je suis en présence de gens qui souffrent et qui souffrent inutilement, car on sait que c’est la fin. Il n’y a plus rien à faire sauf les laisser souffrir et attendre qu’ils meurent, et c’est insupportable".

