"Une belle course" : Line Renaud "fait partie de ma famille", la déclaration d'amour de Dany Boon

Dany Boon et Line Renaud sont de nouveau unis à l'écran dans le nouveau film de Christian Carion Une belle course qui a été projeté le 23 août aux spectateurs du festival du film francophone d'Angoulême.

Une belle course sortira sur nos écrans le 21 septembre prochain. Le film raconte une rencontre entre Madeleine et Charles. Elle, c'est une vieille dame qui va quitter sa maison pour aller vivre dans un Ephad et lui, c'est le chauffeur de taxi qui va la transporter. Sauf qu'en chemin, Madeleine a d'un coup envie comme ça de revoir les endroits qui ont marqué sa vie. Charles et nous, spectateurs, allons la suivre dans des flashbacks. Une existence partagée entre de grands bonheurs et de gros malheurs.

"Christian Carion a offert à Line Renaud un rôle à la mesure de son immense talent, commente Dany Boon. Au début, elle demande au chauffeur de taxi de faire un détour, de pas aller tout de suite à l'Ephad, de traverser Paris. On traverse Paris d'est en ouest et on découvre les endroits où elle a grandi, où elle a vécu. On découvre sa vie petit à petit et ça devient un parcours initiatique aussi pour elle. Elle va redonner le sourire à ce chauffeur de taxi qui a des gros soucis personnels".

"Parfois, il y a des hasards de vie, continue le comédien. On rencontre des gens qui nous bouleversent, qui nous transforment et qui nous rendent meilleur. Line est comme ça dans la vie. Mais il y avait des moments, pendant le tournage, où il y avait des moments d'impro', où sa vie venait dans l'histoire. Elle se mettait à nous parler de Loulou Gasté, on devait recommencer, mais Christian avait l'intelligence de laisser tourner... Il y avait des choses très belles qui sont sorties."

"Line Renaud est un membre de ma famille. On est très proche. Déjà, on est né au même endroit, deux quartiers collés à Armentières. Moi, j'étais fasciné par sa carrière surtout. Évidemment, tous les Armentiérois connaissent Line Renaud, sa carrière internationale absolument incroyable jusqu'à Vegas. Quand j'ai fait mon premier Olympia, à 26 ans, elle m'a envoyé un télégramme de Vegas. 'On m'a dit qu'il y avait un petit Armentiérois qui commençait à marcher très fort et qui faisait rire tout le monde', écrivait-elle. Et c'est formidable ça. Elle est venue me voir après, on s'est rencontrés et la première fois qu'on s'est vu, on s'est parlé en ch'ti. Lorsque je me suis arrivée, il y avait Claude Chirac et Michèle Laroque et elles hallucinaient de voir Line parler ainsi. Elles se demandaient si elle n'était pas sous acide", plaisante Dany Boon.

"C'est un film très émouvant, bouleversant, qui est une sorte de parcours initiatique. Une rencontre de deux âmes comme ça, perdues dans Paris. Des films comme ça, des scénarii comme ça, il ne faut pas laisser passer ça, insiste Dany Boon au micro de RTL. Je suis très heureux de l'avoir fait. Et il y avait un écho en plus particulier puisque j'ai une relation tellement forte, tellement intime avec Line. Il y a tellement d'amour entre nous et que ça se ressent à l'image."

