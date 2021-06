"J'étais très fière qu'un Cht'i monte à Paris", confie Line Renaud à propos de Dany Boon

Line Renaud et Dany Boon se croisent dans la vie et à l'écran depuis de nombreuses années maintenant. Ils tournent ensemble en ce moment le nouveau film de Christian Carion, Une belle course, attendu au cinéma pour 2022.

Le tournage se déroule en partie dans un hangar de la Plaine Saint-Denis, là où se trouve le décor principal du film : un taxi. Dans Une belle course, Dany Boon est Charles, un chauffeur bourru, qui va prendre à son bord Madeleine (Line Renaud), une vieille dame en route vers l'Ephad où elle a prévu de finir ses jours. Sur le chemin, Madeleine va demander à Charles de faire de multiples détours pour revoir les endroits importants de son existence. C'est un magnifique scénario porté par ce duo qui en effet s'aime et se côtoie depuis longtemps.

La première fois que Line Renaud a entendu parler de Dany Boon, elle était à Las Vegas : "Il commençait une carrière brillante et sans le connaître je lui ai envoyé un télégramme pour lui dire que j'étais très fière qu'un Cht'i monte à Paris et soit à l'Olympia et que je lui souhaitais tout le bonheur du monde". Les deux acteurs se rencontrent aussi au théâtre après la pièce de Dany Boon, La vie de chantier. L'acteur de son côté se souvient de Line Renaud quand il avait "7-8 ans" et qu'"elle chantait gratuitement pour la fête des Nieulles."



Une réelle complicité entre Line Renaud et Dany Boon

Line Renaud a ensuite joué dans l'adaptation de la pièce La maison du bonheur, le premier film de réalisateur de Dany Boon. Ils se sont ensuite retrouvés dans Bienvenue chez les Ch'tis et La Ch'tite famille et, à les voir tourner, on se rend compte de la solidité de leur complicité. "On aurait pu se marier, mais le problème c'est le fait qu'elle est une actrice et moi je ne fais pas confiance aux actrices", confie Dany Boon sous les éclats de rire de Line Renaud

On va s'amuser à les voir dans "Une belle course"

Les dialogues et les piques qu'ils s'envoient sont drôles mais l'histoire n'est pas qu'une comédie, c'est surtout le retour sur une vie de femme : on suivra le personnage de Madeleine jeune, (incarnée à l'écran par Alice Isaaz), confrontée dans les années 40, 50 et 60 à l'évolution de la société, à la violence des hommes aussi. Thématiques qui résonnent avec la propre vie de Line Renaud : "J'ai 92 ans donc je suis passée par des choses de la vie, fortes (...) ce genre de femmes je les ai eues chez moi. Madeleine, c'est ma grand-mère, c'est ma mère, c'est mon arrière-grand-mère".

Une belle course promet d'être un moment de cinéma émouvant, qui montrera une autre facette, (moins exposée), de la palette de jeu de Dany Boon et ça fait très plaisir à Line Renaud. "On le connaît dans des rôles comiques, là c'est le Dany sentimental, tel qu'il est vraiment. Dany fragile, Dany qui pleure", explique Line Renaud. "C'est tout ce que j'aime au cinéma en fait, lorsque les films vont nous donner une leçon d'humanité. Ça a beaucoup de sens que l'on fasse ça tous les deux, c'est un cadeau de la vie incroyable", ajoute Dany Boon.