publié le 25/02/2020 à 20:00

C'est un coup bas de de Paga envers Maeva pour aider Greg. Dans l'épisode La vérité en face, Maeva et Kevin remportent l'épreuve culinaire du jour. Il propose donc à Maeva de lui organiser un rendez-vous galant avec Allan. Depuis le début de l'aventure, les deux Marseillais se cherchent, se chamaillent et flirtent.

Kevin prépare donc un panier de fruits et de chocolat fondu pour les deux "tourtereaux", qui profite du moment sur le toit-terrasse de la villa. Paga, qui veut à tout prix que Greg oublie Maeva, demande alors à son fraté de le suivre. Il l'emmène sur le toit-terrasse et lui fait observer la scène. Blessé, Greg préfère quitter rapidement la scène, non sans lancer des piques à Allan et Maeva. "T'y es collant, t'y es lourd, lâche l'affaire. Laisse-moi tranquille et va voir les autres filles", explique Allan à la caméra.

"C'est un malade (...) J'ai été claire avec lui, qu'il fasse sa vie", raconte Maeva à Allan sur le toit-terrasse. Mais, le mal est fait selon la candidate, qui déclare que Greg a gâché son rendez-vous galant. La dispute se poursuit dans la villa, Greg et Allan se hurlent dessus dans la cuisine. "Elle joue avec toi !", lui répète Greg, devant les autres candidats. Dans le confessionnal, Greg est persuadé que Maeva fait tout cela pour le rendre jaloux et qu'elle reviendra vers lui plus tard.