publié le 08/02/2020

La nouvelle saison des Marseillais s'annonce chargée en émotion. L'émission de télé-réalité, qui revient sur W9 à partir du 17 février à 18h50 du lundi au vendredi, a été tournée dans les Caraïbes. Le camp de base était situé à Tulum (Mexique), mais les candidats sont allés s'aventurer jusqu'à Cuba, et ont aussi fait une escale à Dubaï.

Pourquoi Dubaï ? Pour aller embrasser Jessica et Thibault, mais surtout leur fils Maylone, qui n'avait que quelques semaines au moment du tournage. On retrouvera donc la petite famille au casting.

Pour le reste, la production a misé sur les valeurs sûres du programme. Les couples Kevin/Carla (et leur fille Ruby) et Julien/Manon (ainsi que leur fils Tiago) seront évidemment de la partie. Tout comme Benjamin et Alix (qui ont rompu depuis). Présents également : Greg Yega, Paga Neuron, Maeva Ghennam et Anthony Nacca.

Il y aura des petits nouveaux cette saison. En commençant par Nicolas Tanti, qui n'est autre que le petit frère de Julien, et aussi Allan, cousin de Kevin. À noter aussi les arrivées de Cassandre, Océane El Himer (sœur jumelle de Marine El Himer des Princes et princesses de l'amour saison 7), Nicolas Ferrero, Maïssane, Éloïse et Victoria.

> Les Marseillais aux Caraïbes Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : W9 | Date : 05/02/2020