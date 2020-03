"Les Marseillais aux Caraïbes" : Benji joue un jeu dangereux avec Océane

publié le 02/03/2020 à 20:15

Benji se rapproche-t-il dangereusement d'Océane ? C'est bien ce que redoute Julien dans le nouvel épisode des Marseillais aux Caraïbes, intitulé Le trésor des Caraïbes. Benji, en couple avec Alix, semble passer plus de temps que nécessaire avec Océane, son ex belle-sœur. La veille, Benji a massé Océane. La situation a beau être gênante, cela n'a pas empêché les deux Marseillais d'en rire, même si pour les autres candidats et candidates, le moment avait l'air d'être un rendez-vous galant...

Le lendemain au petit-déjeuner, Océane, qui vient de se faire bâcher par Victoria, va terminer ses céréales à la table de Benji, Julien et Nicolas. "De toutes façons Océane, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est Madame Non-Sans-Ambiguïté, mais elle va aussi faire des bisous sur les rooftops sans ambiguïtés", résume Benji. Une pique pour la Marseillaise, alors que Paga n'a pas été critiqué par ses fratés, après avoir passé la soirée en question sur le toit-terrasse... Il n'empêche qu'Océane, touchée par les propos de Benji, lui colle une cuillère de pâte à tartiner sur le visage. Benji court pour la rattraper sur la plage, le tout devant un Julien Tanti inquiet.

Julien est atterré par le comportement de Benji avec Océane Crédit : capture d'écran W9

"Je trouve que Benji il s'amuse beaucoup avec Océane", confie-t-il à Greg, qui le rassure : "Qui aime bien, châtie bien. Il est avec Alix c'est tout frérot". Une phrase qui ne convainc pas son fraté : "Benji, je ne l'ai jamais vu aussi proche d'une fille. À chaque fois, il prend ses distances par rapport à Alix, mais là j'ai l'impression, qu'il est libéré et carrément qu'il ne pense plus à Alix", explique en off le compagnon de Manon avant de conclure "Il y a des signes qui ne trompent pas et il joue à un jeu très dangereux".