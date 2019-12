publié le 25/12/2019 à 09:36

Même si la reine apparaîtra assise à son bureau de Buckingham Palace, dans une belle robe bleu nuit, Sa Majesté pourrait bien être en Charentaises au chaud dans son salon à Sandringham cet après-midi. Le message des vœux est enregistré avant son départ en vacances.

Mais outre le contenu, la décoration est importante. Sur la table, il y a quatre cadres. C'est moins que l'an dernier et c'est un peu la liste des invités à la Royal Christmas Party. D'abord, le prince Philippe est bien là. Il a passé quatre jours à l'hôpital, mais il est sorti hier matin. Il retrouve donc son épouse ainsi que le prince William et sa famille, mais pas Harry, Meghan et le petit Archie. Tous trois passent les fêtes au Canada, besoin d'air.

Mais les tensions fraternelles entre cette fois les princes Charles et Andrew n'empêcheront pas les deux d'être présents. Andrew a dû se retirer de la vie publique à cause de ses liens avec le financier américain Jeffrey Epstein. Le troisième fils de la Reine n'est pas dans les cadres photo, ces clichés sont un peu le cadeau de Sa Majesté à son héritier. Le prince Charles veut une famille royale qui se réduise au premier-né, adieu les petits frères encombrants.

La reine reconnaît dans son discours que 2019 fut une année semée d'embûches, et 2020 ne sera peut-être pas plus simple.

#Metoo - Certaines redoutent des réflexions autour de la table de Noël. L'association Osez le féminisme ! a anticipé cette année avec une sorte de guide de survie face aux lourdauds. La porte-parole, Céline Piques, donne des exemples : "Mais tu n'es pas encore mariée ? Tu n'as pas encore trouvé de mec ? C'est pour quand les enfants ? Toutes les questions qui vont vous mettre en difficulté, on peut faire le choix de ne pas y répondre (...). La première stratégie est de ne pas sortir de ses gonds (...). Il faut mettre la personne devant ses contradictions et lui faire remarquer que c'est elle qui a un propos discriminant ou en tout cas non sollicité."

Grève et Noël - Pas de trêve pour les syndicats contre la réforme des retraites. Les grévistes restent mobilisés à Noël, en ce 21e jour de mobilisation. Dans les gares, le trafic reste perturbé. Aujourd'hui, 1 TGV sur 3, 1 Transilien sur 6, 3 TER sur 10. À Marseille, les cheminots ont passé les fêtes ensemble. Pas de dinde au menu, mais une soupe à l'oignon et des merguez. Pour l'intersyndicale CGT, ils étaient 200 invités pour ce déjeuner festif, mais de lutte. "Je suis venu accompagné de mes enfants parce que c'est bien pour eux aussi", confie Guillaume. "Nous on ne se laissera pas faire, on ira jusqu'au bout", ajoute-t-il.

Le coût de la grève - D'après Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de la SNCF, le manque à gagner s'élèverait à 400 millions d'euros depuis le début du mouvement de grève, une information du journal Le Monde.