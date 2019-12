Grève SNCF : les prévisions de trafic du 25 décembre

publié le 24/12/2019 à 16:43

Les voyageurs de ce mercredi 25 décembre sont désormais fixés. Selon la SNCF, 1 TGV sur 3 circulera comme convenu, même si de légers ajustements d'horaires peuvent survenir. Au niveau des TER, 3 trains sur 10 seront en partance. Les régions les plus impactées par la grève sont la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, le Pays de la Loire et l’Occitanie.

Du côté des Transiliens, 1 train sur 6 en moyenne circulera. Le trafic sera très perturbé pour les Intercités. Attention, cependant, les lignes Transilien C, E, P, N et T4 reprendront en début d'après-midi.

Dans le réseau francilien, le trafic est également fortement perturbé pour les RER et notamment le A qui ne circulera qu'aux heures de pointe. À l'international, le trafic reste aussi très perturbé avec aucune circulation pour l'Eurostar, 2 Thalys sur 3, 3 Lyria sur 10.

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 1 train sur 3. Axe Atlantique : 1 train sur 2. Axe Nord : 1 train sur 5. Axe Sud-Est : 2 trains sur 5. Intersecteurs : 1 train sur 5. Ouigo : 3 trains sur 10.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 5 trains sur 10.

Bourgogne-Franche-Comté : 3 trains sur 10.

Bretagne : 5 trains sur 10.

Centre-Val-de-Loire : 2 trains sur 10.

Grand-Est : 4 trains sur 10.

Hauts-de-France : 3 trains sur 10.

Normandie : 2 trains sur 10.

Nouvelle-Aquitaine : 2 trains sur 10.

Occitanie : 1 train sur 10.



Pays-de-la Loire : . 2 trains sur 10.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 3 trains sur 10.

Le trafic RER en détails

RER A - 3 trains par heure sur la branche Cergy avec interconnexion assurée à Nanterre Préfecture entre 12h00 et 18h00. 1 train par heure en dehors de ces périodes, non interconnecté.



RER B - Nord : 1 train sur 3 toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord.



RER C - Reprise de la circulation à partir de 13h30.

1 train par heure jusqu'à 16h00 puis 2 trains par heure jusqu'à 19h40 sur la branche Paris-Austerlitz - Brétigny. Premier départ pour Brétigny à 13h10.

2 trains par heure de 16h00 à 19h20 sur la branche Paris-Asuterlitz - Massy. Premier départ pour Massy à 16h20.

Les autres branches ne sont pas desservies.



RER D - Nord : de 11h00 à 20h00, 1 train par heure sur la branche Paris - Villiers-le-Bel et 1 train toutes les 2 heures sur la branche Paris-Nord - Orry-la-Ville.

Sud : de 12h00 à 20h00, 1 train par heure sur la branche Paris-Gare-de-Lyon - Corbeil et 1 train par heure sur la branche Paris-Gare-de-Lyon - Melun. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.



RER E - Reprise de la circulation à partir de 14h30.

1 train sur 3 sur la branche Haussmann - Chelles et 3 trains par heure entre Tournan et Paris-Est. Premier départ pour Chelles à 14h45 de Paris-Est et premier départ pour Tournan à 16h25.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 2 train sur 3 en moyenne. La liaison Creil - Persan - Valmondois - Pontoise est assurée en bus. Toutes les branches sont desservies.



Ligne J - 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches.



Ligne K - 1 train sur 2 en moyenne.



Ligne L - 2 trains sur 3 sur les branches Paris-Saint-Lazare - Versailles et Paris-Saint-Lazare - Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris-Saint-Lazare - Cergy n'est pas desservie.



Ligne N - Reprise de la circulation à partir de 14h30.

1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches. Premier départ pour Rambouillet à 14h35, pour Dreux à 15h58, pour Plaisir-Grignon à 16h39 et pour Mantes-la-Jolie à 17h50.



Ligne P - Reprise de la circulation à partir de 14h30.

1 train sur 3 sur la branche Paris - Chelles - Meaux. Les autres branches ne sont pas desservies. Premier départ pour Meaux à 15h01.



Ligne R - 1 aller-retour Paris-Gare-de-Lyon - Montargis. Départ pour Montargis à 17h16.



Ligne U - Aucune circulation.



Tramway 4 - Fréquence de 15 min de 14h30 à 20h00.



Tramway 11 - Service normal.