publié le 25/12/2019 à 07:08

La tradition, c'est aussi l'ouverture des cadeaux de Noël. Un conseil : soyez vigilants avec les enfants. Car des accidents sont vite arrivés, notamment avec les petites piles rondes. Alors chez Duracell, on a trouvé une solution : un produit amer pour dissuader les enfants de les mettre à la bouche.

Les piles boutons au lithium se cachent en effet partout dans les objets du quotidien (télécommande, clés de voiture, jouets, etc). Petites, rondes, plates et brillantes, elles attirent l’œil des plus petits et représentent un risque si elles sont avalées.

Il s’agit d’un réel enjeu de santé publique, puisque 1.200 enfants finissent chaque année aux urgences après avoir ingéré une pile bouton. Les dommages sur les poumons et le tube digestif sont irréversibles.



À Noël, les ventes de ces petites piles explosent (45% des ventes annuelles de piles boutons au lithium). Indispensables au fonctionnement de bien des cadeaux, elles débarquent en grand nombre à la maison. Une période où il faut redoubler de vigilance pour éviter les accidents domestiques avec les jeunes enfants.

