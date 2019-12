Le prince Harry et Meghan Markle passeront leurs vacances de Noël au Canada

publié le 21/12/2019 à 14:33

Exit la tradition. Cette année le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de sécher le Noël royal traditionnel à Sandringham. En effet, après avoir passé les deux derniers Noël dans ce palais de Windsor situé à l'Est de l'Angleterre, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de passer du temps en famille en toute intimité au Canada.

Un porte-parole du couple a en effet annoncé que ce choix de vacances "reflète l'importance de ce pays du Commonwealth" pour le couple princier. "Pendant de nombreuses années, le duc de Sussex a été un visiteur régulier du Canada, et la duchesse y a élu domicile pendant sept ans avant de devenir membre de la famille royale", détaille le communiqué.

Un choix qui aurait été fait en accord avec la reine Elizabeth II selon un porte-parole des Sussex. Le communiqué précise que le couple "profite de la chaleur du peuple canadien et de la beauté du paysage avec leur jeune fils". Personne ne connaît pour l’instant le programme sur place de la famille royale pour des raisons de sécurité.

Justin Trudeau leur a souhaité la bienvenue

En attendant, Justin Trudeau s'est réjoui de la nouvelle et a souhaité la bienvenue au couple princier. "Au Prince Harry, à Meghan et à Archie : nous vous souhaitons un séjour plaisant et paisible au Canada. Vous êtes entre amis ici, et vous êtes toujours les bienvenus", a écrit le premier ministre canadien sur Twitter.

Au Prince Harry, à Meghan et à Archie : nous vous souhaitons un séjour plaisant et paisible au Canada. Vous êtes entre amis ici, et vous êtes toujours les bienvenus. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 21, 2019