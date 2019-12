publié le 25/12/2019 à 06:37

Noël rime forcément avec les cadeaux mais pas seulement. À Rome, dans la nuit de mardi à mercredi, a eu lieu la célèbre messe de Noël. Cette messe de Minuit a été célébrée par le pape François en la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife a fait l'éloge de l'amour inconditionnel et gratuit par opposition à la logique marchande.

Des milliers de fidèles ont assisté à cette homélie. Dans la foule, les visages étaient heureux d'avoir pu participer à la messe de la nativité et d'avoir vu le pape François. "C'était beau. Il paraissait quand même affaibli, c'était très émouvant de le voir", témoigne Isabelle, venue de région parisienne.

"Vous savez, on a beaucoup d'instabilité politique notamment à cause de Boko Haram", explique encore Emmanuel, originaire du Nigéria. "C'est un message pour chacun d'entre nous, Noël c'est le temps de la paix, de la joie. Le Christ est né pour tout le monde", ajoute-t-il.

À écouter également dans ce journal

Société - Avec le mouvement de grève qui continue de toucher la France, les festivités de Noël sont quelque peu chamboulées dans les familles. Certains n'ont pas pu rentrer voir leurs proches.

Transports - Selon la SNCF, 1 TGV sur 3 circulera comme convenu, même si de légers ajustements d'horaires peuvent survenir. Au niveau des TER, 3 trains sur 10 seront en partance. Les régions les plus impactées par la grève sont la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, le Pays de la Loire et l’Occitanie.

Tendances - 2019 n'est pas encore terminé mais on le sait déjà, ce sera un record pour le Livret A. Depuis le début de l'année, les Français ont déposé plus de 14 milliards d'euros sur leur livret.

Consommation - Un total de 118 supermarchés et hypermarchés Casino en France ouvriront toute la journée le 25 décembre et le 1er janvier. Des ouvertures possibles grâce à la mise en place de caisses en libre-service et à la présence de vigiles.