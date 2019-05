publié le 06/05/2019 à 18:47

"It's a boy" ! Meghan Markle a donné naissance à un petit garçon ce lundi 6 mai. Annoncé pour le mois d'avril, le bébé a pris son temps, mais il a bien fait. Il pèse 3,3 kilos et est en pleine forme. Le jeune papa, le prince Harry est apparu tout à l'heure devant chez lui à Windsor, tout sourire. "Je suis très heureux d'annoncer que Meghan et moi avons eu un bébé ce matin, un bébé en très bonne santé", a-t-il dit. Avant de confier : "C'est l'expérience la plus incroyable de ma vie".



Le secret de cette naissance avait été bien gardé, car si l'annonce a eu lieu cet après-midi, le bébé est en réalité né très tôt ce matin, à 5h26. Le bambin a poussé ses premiers cris sans que les sujets de sa majesté ne l'entendent. Et Buckingham Palace était dans le coup.

Le Palais a envoyé un communiqué à 15h04 pour dire que le travail avait commencé très tôt ce matin. "Le travail a commencé pour la Duchesse aux premières heures ce matin. Le duc de Sussex était aux côtés de son Altesse Royale", a indiqué Buckingham Palace dans un court communiqué, précisant qu'"une annonce serait faite bientôt.

Tout le monde en a déduit que la duchesse était en plein accouchement. Mais que nenni ! Elle était en réalité déjà en train de bercer son nourrisson. Une seconde communication, 36 minutes plus tard, l'a confirmé.



Visiblement, l'enfant est né comme le désirait Meghan Markle : à la maison, dans le cottage de Frogmore. C'est en tout cas là que se trouve la petite famille en ce moment.

