publié le 06/05/2019 à 15:30

Le Royaume-Uni est en ébullition, l'attente du "Royal baby" arrive enfin à son terme. Le travail a commencé pour Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, qui attend son premier enfant, a annoncé lundi 6 mai Buckingham Palace.



"Le travail a commencé pour la Duchesse aux premières heures ce matin. Le duc de Sussex était aux côtés de son Altesse Royale", a indiqué Buckingham Palace dans un court communiqué, précisant qu'"une annonce serait faite bientôt".

Le bébé princier, fils de Harry, 34 ans, et de Meghan, ancienne actrice américaine de 37 ans, prendra la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique, derrière son grand-père, le prince Charles, son oncle, le prince William, les trois enfants de celui-ci, George, Charlotte et Louis, et son père.

Il est le huitième arrière petit-enfant de la reine Elizabeth II, 93 ans, et du prince Philip, 97 ans. Attendue fin avril ou début mai, la naissance semblait imminente, le palais de Kensington ayant annoncé vendredi que le prince Harry annulait en partie une visite prévue cette semaine aux Pays-Bas. Le prince avait prévu de se rendre à Amsterdam mercredi puis jeudi à La Haye pour lancer le compte à rebours des Invictus Games, une compétition sportive pour les invalides et blessés de guerre, qu'il a créée et qui sera organisée dans la ville néerlandaise dans un an.

Il ne se rendra finalement qu'à La Haye jeudi.



Quel sera le prénom de l'enfant ? Les paris vont bon train. Tous sont issus de l'arbre généalogique de la famille royale britannique. Selon le site irlandais de paris en ligne Paddy Power, on retrouve en premier le prénom de la défunte mère des princes Harry et William, Diana. Et ensuite, les prénoms phares sont Grace, Victoria et Alice (en référence à la tante de la reine Elisabeth II décédée ndlr), Mary ayant perdu sa place sur le podium.