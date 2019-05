Biodiversité : "On est déjà dans le scénario du pire", dit Nicolas Hulot sur RTL

publié le 06/05/2019 à 17:01

La survie de l'humanité est-elle en jeu ? Un rapport publié par un groupe d'experts de l'ONU, ce lundi 6 mai, peint un avenir très sombre pour l'être humain. Une espèce sur huit, animale et végétale, risque de disparaître à brève échéance.



Invité à l'antenne de RTL, Nicolas Hulot veut déclencher un sursaut chez les Français. "Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment ou un autre, il faudrait qu'en France il y ait une forme d'union nationale sacrée sur ce type d'enjeux parce que ni plus, ni moins derrière c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu", explique-t-il.

Selon l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, "il y a une forme de fatalisme qui est en train de s'installer, au moment où nous sommes sur la corde raide, sur un point de bascule. Le problème, c'est que l'on sait les choses, mais on ne doit pas y croire. On est passé d'un écolo scepticisme à un écolo fatalisme ou résignation. Il faut que l'on partage une vision et une conscience".