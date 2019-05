publié le 06/05/2019 à 20:03

C'est désormais officiel, le fils du prince Harry et de Meghan Markle est né ce lundi 6 mai au matin, après une longue attente et moult pronostics des bookmakers sur le sexe du dernier né de la famille de royale britannique.



Si le prénom du "Royal baby", huitième arrière-petit-fils de la reine Elizabeth II, sera connu dans les prochains jours, les réactions enjouées des fans de la monarchie anglaise s’enchaînent quant à l'heureux événement, annoncé en direct de Windsor par le jeune père et duc de Sussex, qui se réjouit d'avoir vécu une expérience "incroyable".

En direct de Londres, l'animateur Stéphane Bern s'est confié au micro de RTL sur une nouvelle tardive, partagée plusieurs heures après la venue au monde de l'enfant. Pour les parents, ce choix révèle une "volonté de maîtriser leur communication", affirme le journaliste passionné d'Histoire, qui rappelle que le jeune couple a également annoncé la naissance de son premier né sur Instagram.

La duchesse de Sussex a vraiment envie de mener sa vie comme elle l'entend. Stéphane Bern Partager la citation





Une communication particulière qui, selon Stéphane Bern, souligne leur décision de "ne rien faire comme les autres", et de se démarquer du prince William et de son épouse Kate, qui ont opté pour une démarche plus traditionnelle lors de la naissance de leurs de trois enfants.



"La duchesse de Sussex a vraiment envie de mener sa vie comme elle l'entend", ajoute l'animateur, qui suppose que Meghan Markle, qui a "accouché chez elle, selon les conditions qu'elle avait posées", "protège" son fils, qui ne montera pas sur le trône, en le tenant à l'écart des médias et de cette "folie qui les entoure".